Nell’ultimo anno, la comunicazione virtuale è stata completamente rivoluzionata. Con il Covid, la pandemia e le restrizioni che hanno investito quasi tutti i cittadini del mondo, gran parte delle attività lavorative si sono spostate sul web. Da mesi, piattaforma come Zoom, Microsoft Teams o Google Meet sono indispensabili per la didattica online o anche per lo smart working. A questa lista, a breve, potrebbe unirsi anche WhatsApp.

WhatsApp e Zoom: la novità che potrebbe arrivare nei prossimi mesi

Anche gli sviluppatori di WhatsApp vogliono intercettare quegli utenti che sono impegnati nelle attività di smart working e di didattica a distanza. L’obiettivo del team di WhatsApp è quello di creare un sistema alternativo all’attuale meccanismo delle semplici videochiamate.

Proprio come su Zoom o Microsoft Teams, a breve anche WhatsApp potrebbe lanciare la sua funzione per le riunioni a distanza. Stando alle intenzioni degli sviluppatori, l’idea delle conference call potrebbe integrarsi all’interno dell’estensione WhatsApp Web, il servizio desktop della chat.

Molti utenti di WhatsApp apprezzerebbero una simile novità, in grado di ribaltare l’attuale strumento delle videochiamate. La funzione per le riunioni a distanza potrebbe diventare realtà nel corso dei prossimi mesi, in quello che dovrebbe essere una sorta di disegno di riscatto per la piattaforma di messaggistica.

Come abbiamo sottolineato anche nei giorni precedenti, WhatsApp è protagonista di una costante perdita di consensi in queste settimane a danno di app rivali come Telegram o Signal. La ragione del distacco da parte degli utenti è dettata dalle nuove norme per la privacy e la condivisione dei contenuti.