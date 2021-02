Samsung ha quest’oggi annunciato l’ultimo aggiornamento One UI 3.1, la nuova versione della famosa interfaccia grafica integrata su tutti gli smartphone dell’azienda, con la promessa di un rilascio OTA il più rapido possibile su molti modelli della generazione corrente.

Al momento, infatti, l’update è previsto per la serie Galaxy S20 (tutti i modelli Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 FE e Galaxy S20+), i Galaxy Note 20 (Galaxy Note 20 e 20 Ultra), Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip e tutti i Galaxy S21.

“L’azienda si impegna“, afferma TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung, “affinchè i propri dispositivi possano continuare ad offrire esperienze mobile all’avanguardia, per l’intera durata del loro ciclo vitale; come annunciato, la nuova One UI 3.1 verrà ricevuta su tre generazioni di Samsung Galaxy, un segnale importante in questa direzione”.

Samsung One UI 3.1: le novità principali

Ma quali sono le principali novità della Samsung One UI 3.1? eccole riassunte in breve:

Nuove funzioni intelligenti per la fotocamera – tutto ciò che è stato introdotto di nuovo direttamente su Galaxy S21 sarà disponibile anche per Galaxy S20, tra cui Scatto Singolo , fissa una varietà di singola istanti e formati video con un solo tocco dello schermo. In aggiunta, ecco arrivare anche Gomma Oggetto , per rendere l’immagine davvero perfetta, dopo averla scattata.

per la fotocamera – tutto ciò che è stato introdotto di nuovo direttamente su Galaxy S21 sarà disponibile anche per Galaxy S20, tra cui , fissa una varietà di singola istanti e formati video con un solo tocco dello schermo. In aggiunta, ecco arrivare anche , per rendere l’immagine davvero perfetta, dopo averla scattata. Controller touch migliorato per autofocus e autoregolazione dell’esposizione – con uno swype è possibile regolare la luminosità dell’immagine, prima dello scatto.

migliorato per e autoregolazione dell’esposizione – con uno swype è possibile regolare la luminosità dell’immagine, prima dello scatto. BT Mix – registrazione simultanea dell’audio dallo smartphone e da un dispositivo connesso, solo in modalità Video Pro.

– registrazione simultanea dell’audio dallo smartphone e da un dispositivo connesso, solo in modalità Video Pro. Protezione Occhi – regolazione della luce blu a seconda dell’orario.

– regolazione della luce blu a seconda dell’orario. Private Share – rimozione dalle foto i metadati che rivelano la posizione, prima di condividerle sui social o inviarle ad amici/parenti.

I prodotti elencati sono i primi a ricevere la Samsung One UI 3.1, ma presto è stata ufficializzata anche per Galaxy A71, A51, A90, A80, A70 e A50.