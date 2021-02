Le offerte speciali di TIM disponibili per alcuni clienti in target e con attivazione su diversi canali, continuano in questi giorni di febbraio 2021, vale a dire online, nei negozi, tramite campagne winback teleselling e tramite call center 119.

Restano disponibili senza alcuna modifica tutte le offerte operator attack online della gamma TIM Wonder, attivabili direttamente dal sito ufficiale dell’operatore alla pagina dedicata che permette di selezionare l’operatore e scoprire l’offerta dedicata. Si tratta nello specifico di tre proposte commerciali con caratteristiche diverse, a seconda dell’operatore di provenienza, che prevedono costo di attivazione e primo mese gratuito.

Ecco tutte le offerte TIM per il mese di febbraio 2021

La prima offerta è la TIM Wonder Six, che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload a 9,99 euro al mese.

L’offerta è attivabile online per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

In Roaming UE è offerto un bundle con 6 Giga di traffico disponibili ogni mese, mentre minuti ed SMS sono tariffati alle stesse condizioni nazionali.

La seconda offerta è la TIM Wonder, che è tornata attivabile sostituendo la precedente Jet GPro al prezzo di 11,99 euro al mese.

La TIM Wonder offre ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che richiedono la portabilità da ho. Mobile e Lycamobile e in Roaming UE sono previsti 6 Giga al mese. Infine, la TIM Wonder Four offre ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico Internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18,99 euro al mese.