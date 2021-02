Scopri manualmente quale app riempie il tuo cellulare di annunci

In generale, gli annunci che appaiono senza che tu entri in un’applicazione specifica sono solitamente di due tipi: notifica o popup. I primi compaiono nell’area di notifica come se fossero un avviso. Possono essere statici o apparire in un modo specifico, ma l’app che mostra tali annunci è facilmente individuabile perché Android ne mostra il nome e l’icona.

Nel caso in cui appaiano annunci pubblicitari, è molto probabile che un’applicazione abbia l’accesso alla funzione di popup. Per scoprirlo:

Vai alle impostazioni di Android e accedi alla sezione delle applicazioni.

Cerca il menu “ Accesso speciale “.

“. Trova il permesso che può avere nomi diversi: ‘Mostra in alto’, ‘Mostra su altre applicazioni’…

Rimuovi il permesso di sovrapposizione dalle app che ne godono e verifica se i popup continuano a essere visualizzati. Se non vengono più visualizzati, sai già quale applicazione dovresti disinstallare. In caso contrario, continua a disabilitare queste strane autorizzazioni finché non trovi l’app colpevole.

Un altro buon consiglio è disinstallare tutte le applicazioni che non consideri essenziali. A partire sempre da antivirus, ottimizzatori di batteria e app che promettono di velocizzare il tuo telefono: la maggior parte di loro sono un cluster di annunci (oltre ad essere poco utili, con poche eccezioni).

Usa un’app specifica

Se non vuoi complicarti la vita, puoi lasciare che l’app AppWatch svolga questo lavoro al posto tuo. Dopo aver installato App Watch: