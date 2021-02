NETGEAR è sicuramente specialista per quanto riguarda il WiFi per le case e per le piccole imprese, ed ora presenta il nuovo Orbi WiFi 6 RBK353, un sistema di “WiFi mesh” che risponde alle esigenze domestiche sia dal punto di vista di connessione wireless sia design. È caratterizzato da forme eleganti ed è stato progettato per chi è alla ricerca del miglior sistema WiFi per rapporto qualità-prezzo capace di fornire copertura elevata, WiFi veloce e streaming in contemporanea su più dispositivi.

WiFi 6 di Netgear offre una connessione migliorata su vari punti di vista

Il nuovo Orbi ha la capacità di integrare la tecnologia WiFi 6, la quale consente di utilizzare in maniera più efficiente la rete domestica. Rispetto allo standard precedente, il WiFi 6 ha una capacità di gestire più dispositivi contemporaneamente quattro volte superiore. Ciò per la famiglia porta dei vantaggi, ovvero: navigare su più dispositivi senza buffering, navigare più velocemente e risparmiare batteria dei device collegati.

È stato pensato per tutti i tipi di utenti, quindi non solo ed esclusivamente per appassionati o esperti di tecnologia, in quanto è anche semplice da installare. Il sistema è composto da un router e da due satelliti che si configurano mediante l’app Orbi. Dopo averla scaricata dall’App Store o Google Play l’utente verrà guidato nella configurazione di entrambi i dispositivi.

Orbi RBK353 è un alleato valido anche per quanto concerne la sicurezza. Netgear mette infatti al servizio degli utenti il servizio di sicurezza NETGEAR ArmorTM by Bitdefender per una protezione completa e illimitata dalle minacce della rete. Il sistema consente di bloccare varie minacce, come virus, malware e furto di dati, direttamente dalla fonte, così da garantire una linea completamente sicura.