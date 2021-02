Per gli utenti di Sky anche in queste settimane ci sono offerte molto vantaggiose. La pay tv satellitare mette grandi occasioni a disposizione dei suoi clienti con sconti e nuovi servizi da cogliere al molto. Le principali offerte saranno assicurate a tutti gli utenti che hanno un piano attivo con Sky da più anni. Per accedere agli sconti è altresì necessario iscriversi alla piattaforma Extra.

Sky, tanti regali ai clienti più fedeli: le tre occasioni da non perdere

Una prima promozione è quella relativa al nuovo piano Sky WiFi. I clienti della tv satellitare potranno aggiungere al loro abbonamento già attivo anche un ticket per la telefonia fissa. Le condizioni dell’offerta prevedono Fibra ottica a costo zero per chi ha un abbonamento attivo da almeno un anno. Ci sono, invece, sei mesi gratuiti per coloro che hanno un abbonamento attivo da sei anni.

Oltre alle offerte per la Fibra ottica, i clienti potranno anche acquistare il decoder di nuova generazione Sky Q. Il dispositivo sarà disponibile ad un prezzo una tantum di 29 euro. Rispetto ai regolari costi di listino, è quindi presente una riduzione dal valore di 70 euro.

L’ultima grande occasione riservata agli utenti di Sky più fedele è quella relativa al pacchetto Intrattenimento Plus. Gli abbonati potranno attivare il ticket che comprende un account Netflix con il primo mese gratis. Così come per le altre occasioni, anche questa necessita di un account abilitato sulla piattaforma Extra. Anche quest’offerta inoltre sarà disponibile per coloro che hanno almeno un anno di abbonamento alla pay tv.