Iliad: nuova offerta da 70 giga con un regalo gratis per tutti

Non c’è alcun modo per la concorrenza in questo momento di riuscire a battere Iliad, almeno per questo riguarda i prezzi e i contenuti. La nota azienda proveniente dalla Francia è divenuta infatti una sicurezza per tutti coloro che vogliono cambiare gestore e risparmiare non mancando però nella qualità.

Stando a quanto riportato il gestore può infatti fare affidamento su una grande qualità in termini di ricezione ma soprattutto su molti contenuti. Le sue offerte risultano infatti tra le più scelte in fase di cambio gestore, soprattutto nell’ultimo periodo. Iliad infatti continua a rendere disponibili le sue promo storiche le quali adesso hanno una nuova offerta tra di loro. Si tratta della soluzione da 70 giga che in realtà era già stata vista anche se periodicamente. Ebbene ora questa è disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale a prezzo straordinario.

Iliad: la Flash 70 include al suo interno tutto ciò che serve per soli 9,99 euro al mese

Il grande merito di Iliad è sicuramente quello di aver reso le sue offerte le più ricercate in assoluto ma ora è tempo di migliorarsi. Lo step definitivo è stato fatto con la nuova Flash 70, promo che da qualche giorno non è più disponibile solo per poco tempo.

Sul sito ufficiale infatti trovate disponibile la soluzione per soli 9,99 euro con tutto incluso e senza limiti di tempo per sottoscriverla. La Flash 70 infatti include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga per navigare. Il 5G inoltre è in regalo da parte di Iliad.