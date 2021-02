A differenza della maggior parte degli altri produttori di hardware, Microsoft non segue sempre un programma di rilascio chiaro e prevedibile per i suoi popolari prodotti Surface. A volte impiega piú di un anno tra le generazioni.

Il Surface Pro 7+, incentrato sul business, ad esempio, ha colto tutti di sorpresa il mese scorso; il laptop é stato annunciato al posto di un Surface Pro 8 che molti scommettitori si sarebbero aspettati. Non c’è un lungo elenco di modifiche tra Surface Pro 7 e Surface Pro 7+ for Business, ma ciò non significa nemmeno che siano insignificanti. In effetti, imbattersi nell’ultimo hardware di Intel e aggiungere la grafica Iris Xe è un punto di svolta per questa categoria di PC.

Microsoft Surface Pro 8 potrebbe arrivare in autunno

Dopo aver impiegato un po’ di tempo per riorganizzarsi, “fonti familiari con lo sviluppo” dei prossimi prodotti Microsoft sono ancora una volta fiduciose che Surface Pro 8 arriverá in futuro. A quanto pare, il Surface Pro 8 potrebbe essere rilasciato in autunno. Come puoi immaginare, non ci sono molte informazioni su un Surface Pro 8 molto atteso, che é probabilmente molto lontano al lancio sul mercato.

Dopo due anni, tuttavia, gli utenti di Surface Pro 7 si aspetteranno senza dubbio una significativa revisione del design e alcuni importanti miglioramenti interni. Surface Pro 8 potrebbe offrire evidenti miglioramenti sia sotto l’aspetto hardware che in termini di design. Le cornici dello schermo potrebbero essere notevolmente più sottili, così come la memoria che potrebbe arrivare ad un massimo di 32 GB di RAM ed includere la potenza di elaborazione Intel quad-core di ultima generazione.