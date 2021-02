Treyarch ha rilasciato l’ultimo aggiornamento per Call of Duty: Black Ops Cold War e interessa diverse modalità di gioco, tra cui il multiplayer competitivo standard, Zombie e League Play. Se stavi partecipando a League Play questo fine settimana, potresti dover pensare a una nuova strategia per sostituire il tuo fidato punteggio RC-XD.

L’RC-XD è limitato in League Play, il che significa che vorrai inventare una nuova alternativa prima di essere colto alla sprovvista da questo cambiamento. Inoltre, il fuoco amico è stato leggermente modificato, convertendosi in danni da rimbalzo dopo la seconda uccisione di squadra e restituendo danni all’attaccante. Se ottieni altre due uccisioni di squadra, sarai espulso dalla partita.

Call of Duty: Black Ops, l’aggiornamento é giá disponibile al download

Altre modifiche includono la risoluzione di un problema sulla mappa Express che ti consentirebbe di acquisire una zona Hardpoint senza essere effettivamente al suo interno e la modifica di alcuni problemi dell’interfaccia utente. In Zombie, inoltre, non dovresti essere teletrasportato fuori dalla mappa quando altri lo usano nell’area del villaggio. É anche state risolto un problema con il pulsante League Play visualizzato nel registro di combattimento in caserma.

Inoltre, É stata aggiunta la scheda “Elaborazione risultati” ed é stato corretto il bug che impediva ai giocatori di scorrere su e giú la classifica. Per quanto riguarda la modalitá zombie, é stato risolto il problema per cui l’icona di aggiornamento era disattivata quando il giocatore poteva eseguire l’upgrade all’arsenale. L’aggiornamento é ora disponibile al download per tutte le piattaforme supportate.