Il gestore WindTre è solito rivolgere delle offerte incredibili anche ai suoi già clienti proponendole tramite sempre nuove campagne di SMS che riportano i dettagli sulle varie tariffe. Gli SMS attualmente diffusi da WindTre ai suoi clienti di rete fissa sicuramente non passeranno inosservati. L’operatore sta infatti proponendo l’attivazione della sua nuova offerta WindTre Go Unlimited Star+.

WindTre Go Unlimited Star+ a soli 7,99 euro al mese per alcuni clienti!

I già clienti di rete fissa che riceveranno l’SMS da parte del gestore WindTre che propone l’attivazione della sua nuova offerta WindTre Go Unlimited Star+ avranno la possibilità di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

La nuova tariffa del gestore potrà essere attivata presso uno dei suoi numerosi punti vendita, soltanto dopo aver ricevuto l’apposito SMS. I clienti selezionati potranno ottenerla a un costo di soli 7,99 euro al mese che potrà essere saldato tramite credito residuo.

WindTre non richiederà alcun costo di attivazione e offrirà la nuova SIM gratis, i clienti dovranno però recarsi in uno dei negozi ed effettuare la portabilità del numero a WindTre così da poter portare a termine l’attivazione della tariffa WindTre Go Unlimited.

La durata della tariffa WindTre Go Unlimited Star+ non sarà in alcun modo vincolata dall’offerta attiva su rete fissa. Dunque, qualora si decida di sospendere il contratto per la rete fissa sarà comunque possibile sfruttare l’offerta che subirà soltanto una modifica relativa alla quantità di traffico dati prevista mensilmente. In questo caso, infatti, WindTre permetterà di usufruire di 50 GB di traffico dati al mese.