I ragazzi di Rockstar Games hanno deciso di inviare un messaggio di ringraziamento a tutti i giocatori di GTA Online e Red Dead Online. L’anno appena trascorso ha permesso ai due giochi di infrangere tutti i record precedenti.

GTA Online in particolare ha superato il record assoluto di giocatori stabilito negli scorsi anni. Red Dead Online invece ha registrato un numero impressionante di giocatori, includendo sia gli affezionati che tanti nuovi utenti.

La community degli utenti si è dimostrata estremamente ricettiva verso ogni update che ha caratterizzato i due principali titoli di Rockstar Games. Che si tratti di divertirsi con tutte le sfide presenti nella frontiera o rapinare El Rubio sull’isola di Cayo Perico, i giocatori hanno mostrato tutta la loro voglia di giocare.

Rockstar Games celebra il successo di GTA Online e Red Dead Online

Il successo di GTA Online e Red Dead Online è dimostrato anche dal numero di video su YouTube incentrati sulle situazioni più strane e assurde che si presentanti nei due titoli. Si tratta di una ulteriore forma di affetto che la community prova verso i titoli Rockstar Games.

La software house, inoltre, coglie l’occasione per fare un annuncio importante. Rockstar Games conferma che GTA Online e Red Dead Online saranno ulteriormente aggiornati ed espansi. Non c’è momento migliore per giocare ad entrambi i titoli per via delle tante novità che arriveranno nei prossimi mesi.

Al momento non è chiaro quali aggiunte sono previste, ma possiamo aspettarci nuovi ruoli per Red Dead Online e nuove missioni per GTA Online. Nel frattempo, tutti gli utenti che accederanno ai due giochi riceveranno alcune ricompense esclusive.