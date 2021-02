Per la prossima ed attesissima versione di Android, Google si sta preparando a rilasciare nuove informazioni sulle funzionalitá. Non solo, la societá ha giá espresso che rivoluzionerá l’interfaccia utente a cui i possessori di smartphone Android sono abituati da tempo.

La nuova interfaccia di Android 12 è trapelata in rete, indicando che questa volta Google potrebbe introdurre Android 12 agli sviluppatori questo mese. A differenza dello scorso anno, la societá potrebbe mostrare la beta al suo evento I / O in primavera.

Android 12: nuove funzionalitá saranno rivelate presto

Google ha rilasciato le versioni di Android dalla 7 alla 9 sempre ad agosto, durante il periodo estivo. Con Android 10, il team ha rilasciato l’aggiornamento a settembre e l’attuale Android 11 é stato rilasciato i primi giorni di settembre. Seguendo questo ragionamento, molti si aspettano che Android 12 arriverá a settembre 2021.

Inutile dire che Google sta probabilmente preparando un’anteprima per sviluppatori della sua ultima edizione del sistema operativo mobile. La maggior parte delle nuove funzionalità saranno preparate per i test e rivelate al pubblico più tardi in primavera. L’anno scorso, l’anteprima per sviluppatori di Android 11 è stata pubblicata a febbraio e, secondo questa logica, l’anteprima per sviluppatori di Android 12 dovrebbe essere annunciata e rilasciata settimana prossima.

Il concetto di design di Google ha rivelato che ci sarà una nuova interfaccia utente per le notifiche in Android 12 che sostituisce l’attuale aspetto trasparente con un beige chiaro opaco. La tonalità potrebbe cambiare se la modalità Scuro è abilitata. Sembra che Google ha ridotto il numero di icone di Impostazioni rapide da sei a quattro e queste appariranno quando il pannello delle notifiche verrà espanso.

Le icone saranno piú arrotondate

Le icone sono più grandi del solito a causa del minor numero di icone utilizzate. Le posizioni della data e dell’orologio sono state scambiate sulla parte anteriore del display e ci sono nuovi indicatori di privacy nell’angolo in alto a destra. Toccando queste icone ti verrá detto esattamente quali app stanno utilizzando il microfono e la fotocamera del tuo smartphone.

Inoltre, sembra che sará obbligatorio l’uso delle icone della fotocamera e del microfono sul display anteriore che devono essere visibili quando si utilizzano la fotocamera e il microfono. Potresti ricordare che Apple ha aggiunto qualcosa di simile con iOS 14.2. Un piccolo punto verde nella parte superiore destra del display di un iPhone indica che un’app sta utilizzando la fotocamera dello smartphone. Un punto arancione indica che un’app sta utilizzando il microfono.