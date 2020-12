Durante il periodo che anticipa il Natale, si sa, è tempo di regali e per questo sono tanti gli utenti che pensano ad uno smartphone. Chiaramente tra quelli più acquistati in assoluto, parlando di sistema operativo, non si può che confermare la tendenza degli Android ad essere tra i più ricercati in assoluto.

I nostri dispositivi con a bordo il sistema operativo mobile di Google sono diventati ormai un must in giro per il mondo. Oltre 1,5 miliardi di persone si servono di uno smartphone o un tablet con al bordo il robottino verde, ormai divenuto una vera e propria icona. La ragione per la quale una parte così folta di pubblico sceglie ogni anno Android sta proprio nella capacità di personalizzazione della piattaforma. Tutti sanno di non annoiarsi mai semplicemente perché è tutto ampiamente personalizzabile. Il merito di questa grande peculiarità appartiene soprattutto al Play Store, spazio dedicato il download di contenuti dove è possibile scaricare pacchetti icone e molto altro ancora per rendere lo smartphone quanto più personale possibile. Durante questi giorni molte app e giochi a pagamento sono in via del tutto straordinaria gratuiti per tutti.

Android, solo per oggi questi titoli in basso sono gratis invece che a pagamento

La solita lista giornaliera con i titoli a pagamento gratis è arrivata anche oggi. Android regala giochi e app per tutti sul Play Store: