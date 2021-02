Integrando la navigazione con l’infotainment, Waze ha annunciato che Audible ha aderito al programma Audio Player, offrendo ai conducenti un modo per impegnare il tempo in auto con significato, apprendimento, arte e narrazione. Audible su Waze offre ai conducenti con un abbonamento Audible un facile accesso al suo catalogo di oltre 600.000 audiolibri, podcast e altri programmi audio.

Waze, arriva una grande novità per gli utenti iOS

Audible è il servizio di audiolibri e podcast di Amazon. Waze supportava già servizi di musica in streaming come Spotify, Amazon Music o Deezer ma, a partire da oggi, se sei in possesso di un abbonamento Audible, puoi iniziare a utilizzare questo servizio in modalità guida, purché l’applicazione sia installata sul tuo dispositivo.

Audible si è integrato in Waze in modo che possiamo sincronizzare il nostro account e riprodurre i libri che stiamo ascoltando senza lasciare il browser, grazie a uno strumento che collega entrambe le piattaforme. Oltre a questi audiolibri, all’interno di Audible possiamo trovare anche migliaia di podcast su qualsiasi argomento tu possa immaginare, dai programmi radiofonici agli incontri improvvisati, che saranno più facilmente accessibili durante la guida, grazie a un paio di tocchi sullo schermo.

Waze sviluppa soluzioni pratiche che consentono alle persone di fare scelte migliori, dal prendere il percorso più veloce, alla partenza al momento giusto, alla condivisione degli spostamenti quotidiani. I wazer, inclusi conducenti, motociclisti, editor di mappe e beta tester, contribuiscono alla navigazione in tempo reale. Waze collabora con città, autorità di trasporto, emittenti, aziende e primi soccorritori per mettere i suoi dati al servizio di chiunque sia capace di migliorare il trasporto.