Stando a quanto riferito da Deadline, sarà Pedro Pascal (The Mandalorian) a vestire i panni di Joel Miller nella serie ispirata a The Last of Us. L’attore reciterà al fianco di Bella Ramsey, meglio conosciuta per l’aver interpretato la piccola Lyanna Mormont in Game of Thrones, che invece vestirà i panni di Ellie.

The Last of Us (Serie), Pedro Pascal sarà Joel Miller

Non è chiaro come Pedro Pascal sarà in grado di destreggiarsi tra le riprese di entrambi gli show, ma il suo casting attirerà sicuramente grida di gioia dai fan di tutto il mondo. Le riprese della terza stagione di The Mandalorian dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, forse ad aprile,e ciò dovrebbe consentire a Pedro Pascal di dedicarsi ad altri ruoli.

La serie TV The Last of Us sarà prodotta e scritta da Craig Mazin, che ha creato Chernobyl per la HBO. Neil Druckmann, lo scrittore e direttore creativo del gioco, sarà anche produttore esecutivo. Il regista russo Kantemir Balagov è stato scelto per dirigere il pilot.

“The Last of Us , un grintoso viaggio emotivo, arriverà su HBO”, ha detto all’inizio di quest’anno Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment . “Questo è solo l’inizio dell’espansione della nostra narrazione nei nuovi media e in un pubblico ancora più ampio. Sony è una società di intrattenimento creativa e l’intrattenimento non è mai stato così importante”.

“Se hai giocato al gioco, la nostra intenzione è che guarderai lo spettacolo e dirai ‘questo non ha violato nulla di ciò che ho amato del gioco e di ciò a cui ho assistito nel gioco, ma mi ha anche portato molto di più – cose che non sapevo, cose davvero sorprendenti “, ha spiegato Mazin in un’intervista a Must Watch l’anno scorso. The Last of Us della HBO non ha ancora una data di uscita.