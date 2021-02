Coop ha deciso di attivare alcuni sconti mirati sulla tecnologia, in particolar modo gli smartphone di ultima generazione, solamente online sul sito ufficiale, cosicché gli utenti possano accedervi senza essere costretti a recarsi fisicamente nei negozio per completare l’acquisto.

La nota positiva di tutto questo riguarda sicuramente la possibilità di ricevere gratis la merce a domicilio, è infatti richiesta una spesa superiore ai 19 euro per godere della consegna a titolo gratuito, indipendentemente dalla categoria merceologica coinvolta. Il Tasso Zero è presente, anche se sono poste limitazioni sulla cifra minima da spendere per poterne fruire.

Coop: il volantino da non perdere

I migliori prezzi del volantino Coop, come al solito del resto, sono applicati direttamente sulla fascia bassa della telefonia mobile, qui gli utenti si ritrovano pronti a risparmiare al massimo, partendo da una base già economica.

I modelli da non mancare sono Alcatel 3L a 89 euro, Motorola Moto G8 Plus a 239 euro, Motorola E5 Plus a 169 euro, Samsung Galaxy S7 a 299 euro, Huawei P Smart Z a 249 euro, Samsung Galaxy A20e a 139 euro, Huawei y6p a 159 euro, Samsung Galaxy A41 a 239 euro o Huawei P40 Lite E a 199 euro.

Se interessati comunque ai prodotti Apple, segnaliamo la presenza di un iPhone 12, in versione da 64GB di memoria integrata brandizzato TIM, a 939 euro. Maggiori informazioni in merito ad altri dispositivi in promozione da Coop sono disponibili direttamente premendo questo link di collegamento diretto al sito ufficiale dell’azienda.