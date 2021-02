Apple sta consentendo agli utenti di modificare l’app predefinita per ascoltare la musica. Siri, ad esempio, si affida sempre all’Apple Music a prescindere dall’app effettivamente utilizzata dall’utente, che sia Spotify o un’altra. Adesso non sarà più così.

Nella versione beta del prossimo aggiornamento iOS 14.5, gli utenti hanno la possibilità di cambiare l’app predefinita. Gli utenti possono scegliere non solo Spotify ma qualsiasi altra piattaforma. Gli screenshot condivisi da alcuni utenti mostrano che ci sarà la possibilità di riprodurre audio anche di podcast o audiolibri. Sembra funzionare in modo diverso per altri utenti. Alcuni riferiscono che se chiedono a Siri di riprodurre una canzone, l’assistente digitale chiede di scegliere prima la fonte tra le app elencate. Altri non visualizzano alcun elenco ma precisano fin da subito quale app aprire, parlando direttamente a Siri.

Apple: il nuovo aggiornamento rimuove ogni barriera con app di altre aziende, tra cui Spotify

Con iOS 14, rilasciato a settembre, Apple ha finalmente dato ai suoi utenti la possibilità di scegliere un browser o un’app di posta elettronica diversa da Safari o Mail. L’azienda, infatti, è stata oggetto di critiche per il modo in cui utilizza il suo potere su iOS e sulle altre piattaforme per supportare le proprie app a discapito di altre. Si è parlato anche di possibili indagini antitrust. Dunque, questa novità in arrivo è un ulteriore passo in avanti da parte dell’azienda.

Il nuovo aggiornamento consente inoltre agli utenti di sbloccare il telefono utilizzando il proprio Apple Watch, piuttosto che la tecnologia del riconoscimento facciale, per aggirare i problemi con le mascherine. Aggiunti anche il supporto per i controller rispettivamente per Xbox Series X e PlayStation 5.

Il cambiamento più controverso è probabilmente l’aggiunta della funzione Ad Tracking Transparency o ATT di Apple. Ciò consentirà agli utenti di rinunciare al tracciamento dei propri dati da un’app all’altra e ha portato a una faida pubblica con le società, in particolare Facebook.