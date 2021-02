Quante volte ci capita di ricevere telefonate sul nostro smartphone, da numeri che non conosciamo? Benché sia possibile, molto spesso, che le telefonate in questione partano da numeri commerciali con lo scopo di fare pubblicità, da persone che possono avere sbagliato a digitare, o talvolta da corrieri a cui abbiamo lasciato il numero e devono consegnarci un pacco, può capitare anche che si tratti di truffa. A questo proposito, vorremmo spiegarvi che cosa sono le Ping Call ed eventualmente come riconoscerle.

Ping Call, ecco tutto quello che sappiamo e come difenderci

Una delle cose che può aiutarvi a riconoscerle, è sicuramente il prefisso: quando una chiamata arriva dall’estero, soprattutto da Paesi come la Tunisia o L’Inghilterra, è altamente probabile che si stia trattando di una truffa e che non dobbiate rispondere. Non solo, è estremamente importante che non richiamiate mai questi numeri. Le telefonate infatti, durano solo pochi secondi per poi essere chiuse. Molti utenti che si ritrovano una telefonata del genere sul registro delle chiamate tendono a volersi togliere la curiosità di conoscere l’identità di colui che chiama.

È proprio questo lo scopo della truffa: far sì che un utente richiami il numero. In pochi secondi una telefonata del genere, potrebbe prosciugare tutto il credito telefonico di cui siete a disposizione. Nicolò De Devitiis, intervistato da Le Iene in merito a questa truffa, spiega esattamente come funziona:

A chiamare sono dei computer programmati appositamente. Un sacco di miei clienti richiamano pensando che possa essere qualcosa di importante. Quando richiami stai chiamando un numero e valore aggiunto, a pagamento, anche 10 euro al minuto. Scalando dal credito telefonico, ma anche dalla carta se hai un abbonamento agganciato a una carta di credito. Stiamo parlando di numeri che di regola dovrebbero vendere servizi telefonici a pagamento, come per esempio il meteo o servizi erotici. Quando richiami quel numero cerca di farti perdere tempo e, mentre sei lì a capire perché ti hanno chiamato, fai fuori 10 o 20 euro. O magari mettono delle musichette per perdere tempo.

Dunque, ora che siete a conoscenza di questa truffa, vi consigliamo di fare molta attenzione ai numeri telefonici che vi chiamano, e al loro prefisso. Quando siete sicuri che la telefonata in questione sia spam o truffa, vi consigliamo anche di bloccare tutte le telefonate in entrata o in uscita verso quel numero.