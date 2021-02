WindTre qualche giorno fa ha dovuto affrontare un down che ha creato qualche problema di navigazione ai suoi clienti. Per riparare al danno ha deciso di regalare gratis GIGA illimitati per navigare internet. Ecco tutti i dettagli.

WindTre coccola i sui clienti regalando GIGA illimitati per un giorno intero

Lo scorso 3 febbraio per diverse ore in alcune zone di Italia WindTre è stata colpita da un down tecnico che ha reso impossibili navigazione e chiamate a diversi clienti. Proprio per questo e con un nobile gesto sta avvisando tutti di una bella iniziativa. In pratica il 14 febbraio si potrà navigare gratis per tutto il giorno approfittando di GIGA illimitati.

“Lavoriamo incessantemente per garantire la qualità della nostra rete. Nei giorni scorsi non siamo stati perfetti e il 14/02 ti offriamo la libertà di navigare dal tuo smartphone senza consumare i tuoi GIGA, per un giorno intero. Info su www.windtre.it/gbgift”. È questo il testo dell’SMS che ha raggiunto i clienti di WindTre.

Di conseguenza e automaticamente dalle ore 00:00 di domenica 14 febbraio fino alle ore 23:59 dello stesso giorno tutti i clienti privati che hanno attiva un’offerta mobile con credito sulla SIM potranno navigare senza consumare GIGA. Inclusi in questo regalo di WindTre ci sono anche coloro che hanno consumato tutti i GIGA previsti e chi ha un piano a consumo senza GIGA inclusi. Non sono compresi invece i clienti che hanno un’offerta solo internet.

Ovviamente la promozione potrà essere utilizzata in Italia e non nei Paesi dentro e fuori dall’Unione Europea. Inoltre allo scattare del giorno 15 tutto tornerà come prima.

Un’ottima iniziativa di WindTre per dimostrare a tutti i suoi clienti e non che sta lavorando sodo per garantire un servizio impeccabile nei limiti del possibile. Sarà sicuramente apprezzata e ovviamente sfruttata da tutti i fortunati beneficiari.

Chissà se a breve, risalendo la china, potremo vedere WindTre al primo posto ora occupato da Vodafone migliore rete in Italia. Tuttavia nel 2020 si è aggiudicata il podio come migliore rete per lo streaming. Un ottimo risultato.