Nella lotta al primato come migliore rete mobile 2020 in Italia vince Vodafone portandosi a casa il podio su quasi tutti i test di nPerf. Solamente in uno ha perso posizioni accontentandosi l’ultimo posto. Anche Tim e WindTre non sono lontane dai risultati di Vodafone. Ultimo posto invece per Iliad.

Vodafone è la migliore rete mobile del 2020 nonostante la pandemia

Non è stato facile garantire un buon servizio quando, a inizio 2020, l’Italia intera si è trovata chiusa a casa per colpa della pandemia di Covid-19. Lo sanno bene tutti gli operatori telefonici che si sono visti aumentare i picchi di connessione. Effettivamente smart working e intrattenimento hanno fatto da padrone durante i mesi agli “arresti domiciliari”. Eppure tutti gli operatori hanno reagito molto bene gestendo le flessioni dei primi mesi dell’anno dovute per l’appunto alla pandemia.

Attraverso l’app nPerf su Android, iOS e Windows Phone sono stati eseguiti più di 480 mila test spartiti in modo equo tra Vodafone, Tim, WindTre e Iliad. I dati sono la risultante di quanti test hanno avuto esito positivo. Insieme sono stati valutati la velocità di download e upload, la latenza, la navigazione e lo streaming. Inoltre sono state testate tutte le reti dalla 2G alla 5G.

In base alla percentuale di successo delle prove ecco la classifica e il relativo punteggio.

Vodafone (89,17%) Iliad (88,27%) Tim (87,94%) WindTre (87,75%)

Ecco la final score di nPerf

Il punteggio finale che comprende tutte e 4 le prove vede sul podio sempre Vodafone con 67.332 punti. Al secondo posto c’è Tim e i suoi 61.882 punti realizzati. Di poco sotto per punteggio, al terzo posto ecco WindTre che ha totalizzato 60.469 punti. Infine ultimo posto per Iliad che ha raggiunto 56.874 punti.

Prima indiscussa sulla media di velocità è Vodafone con i suoi 37,42 Mbs in download e 10,69 Mbs in upload. Bene anche la latenza che rientra nei 43,63 ms. Nonostante WindTre abbia migliorato la sua velocità di quasi il 30% in più rispetto al 2019 resta comunque indietro anche se di poco. Per lei 36,41 Mbs in download e 9,56 Mbs in Upload con un Ping di 65,64 ms. Male Tim che perde 2 Mbs. Ottimo per Iliad che in questo caso almeno supera Tim, pur non riuscendo ad aggiudicarsi il podio.

Ultimo posto per Vodafone nella prova di streaming dove invece vince indiscussa WindTre. Anche CheBanda ha eseguito dei test per valutare la rete migliore e differisce sul secondo e terzo posto assegnati. Tutti i risultati si possono consultare a questo link.