Netflix: il salto negli anni '80, con le serie tv High Score, Luis Miguel, Taj Mahal 1989

Nostalgici degli anni ’80 a noi! Il tempo scorre inesorabilmente, le mode cambiano, mutano gli eventi e assieme a questi se ne vanno anni ed anni. Ciò che invece rimane nello stesso stato è il nostro animo giovanile e innamorato degli anni dello sfarzo e dell’eccesso. Fortunatamente però a riportarci indietro di 40 anni ci pensano le serie tv di Netflix come per esempio High Score, Luis Miguel, Taj Mahal 1989, Glow e tante altre. Pronti per saltare con noi in questo viaggio nel passato?

Netflix: la piattaforma ci fa viaggiare nel tempo

High Score

La miniserie di Netflix narra la storia dei videogiochi “classici”: da Pac- Man a Final Fantasy, da Sonic a Space Invaders. Insomma, un regalo per i più nostalgici, in ricordo di quei videogiochi dalla grafica semplice e grezza, dall’inconfondibile colonna sonora con i file “midi”, e da comandi basilari.

Glow

A fare da elemento portante a questa serie Netflix vi sono colori accesi, brillantini e neon nella Los Angeles degli anni ’80. Qui delle donne scelgono di abbattere gli stereotipi divenendo “Gloriose Lottatrici” del wrestling. Gli autori di “Orange is the new black” non ci deludono neppure stavolta.

Taj Mahal 1989

Gli anni ’80 raggiungono anche Bollywood con una serie tv ambientata in India. Una commedia nel contesto della Lucknow University e dintorni, che racchiude coppie di varie età alle prese con matrimoni, love story e amicizie.

Luis Miguel

Il 2021 vede poi l’arrivo su Netflix della seconda stagione di Luis Miguel, la quale racconta appunto la vita della superstar messicana Luis Miguel e che da anni incanta tutte le platee dell’America Latina e del resto del mondo.