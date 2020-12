NETFLIX: Love e Anarchy, High Score, A Suitable Boy per un Natale perfetto

Per questo mese la piattaforma più famosa di tutti i tempi non ci lascerà un momento per respirare. Stiamo parlando di Netflix e del suo programma proposto per dicembre. Preparatevi, perché sarà una vera e propria full immersion nelle serie tv di ogni genere. Tra le scelte scoviamo:

Club 57 , stagione 1, dal 1° dicembre

, stagione 1, dal 1° dicembre iZombie , stagione 5, dal 1° dicembre

, stagione 5, dal 1° dicembre The 100 , stagione 6, dal 1° dicembre

, stagione 6, dal 1° dicembre Do Do Sol Sol La La Sol , stagione 1, dal 3 dicembre

, stagione 1, dal 3 dicembre Private Lives , stagione 1, dal 3 dicembre

, stagione 1, dal 3 dicembre Big Mouth , stagione 4, dal 4 dicembre

, stagione 4, dal 4 dicembre Selena: La Serie , stagione 1, dal 4 dicembre

, stagione 1, dal 4 dicembre King’s of Jo’Burg , stagione 1, dal 4 dicembre

, stagione 1, dal 4 dicembre Agents of S.H.I.E.L.D. , stagione 7, dal 5 dicembre

, stagione 7, dal 5 dicembre Detention – La serie , stagione 1, dal 5 dicembre (Episodi settimanali)

, stagione 1, dal 5 dicembre (Episodi settimanali) Mr. Iglesias , parte 3, dall’8 dicembre

, parte 3, dall’8 dicembre Ashley Garcia – Anche i geni si innamorano , speciale di Natale, dal 9 dicembre

, speciale di Natale, dal 9 dicembre Lo Show di Big Show , speciale di Natale, dal 9 dicembre

, speciale di Natale, dal 9 dicembre Alice In Borderland , stagione 1, dal 10 dicembre

, stagione 1, dal 10 dicembre Archer , stagione 11, su Netflix dall’11 dicembre

, stagione 11, su Netflix dall’11 dicembre Il Caos Dopo di Te , stagione 1, dall’11 dicembre

, stagione 1, dall’11 dicembre Start-Up , stagione 1, dal 13 dicembre

, stagione 1, dal 13 dicembre Tiny Pretty Things , stagione 1, dal 14 dicembre

, stagione 1, dal 14 dicembre How To Ruin Christmas: Il Matrimonio , stagione 1, dal 16 dicembre

, stagione 1, dal 16 dicembre Sweet Home , stagione 1, dal 18 dicembre

, stagione 1, dal 18 dicembre Natale Con Uno Sconosciuto , stagione 2, dal 18 dicembre

, stagione 2, dal 18 dicembre Bridgerton , stagione 1, dal 25 dicembre

, stagione 1, dal 25 dicembre Equinox , stagione 1, dal 30 dicembre

, stagione 1, dal 30 dicembre Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Parte 4, dal 31 dicembre

NETFLIX: il mese natalizio si arricchisce grazie a Love e Anarchy, High Score, A Suitable Boy

Tuffiamoci immediatamente nei nuovi arrivi Netflix del 2020. La trama di Love & Anarchy narra la storia di Sofie Rydman (Ida Engvoll) e Max Järvi (Björn Mosten), una consulente sposata e un giovane informatico, che si incontrano per caso sul posto di lavoro e finiscono, per qualche strano motivo, per non lasciarsi più.

High Score altro non è che una serie di documentari che raccontano la storia dei classici dei videogiochi attraverso interviste e testimonianze degli ideatori.

Tornando sulle commedie di Netflix, scopriamo A Suitable Boy. Nella miniserie vengono narrate le sorti di quattro grandi famiglie nel nord dell’India del 1951, proprio mentre la nazione sta conoscendo la sua nuova indipendenza e si stanno preparando per le prime elezioni. La protagonista è Lata, una studentessa universitaria che non vuole saperne niente di trovare “il ragazzo giusto”.