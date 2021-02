Instagram aggiunge una nuova opzione che fornisce una sorta di controllo aggiuntivo, anche in funzione ‘anti-hacker’, agli account che hanno eliminato un post. Questa nuova funzione ha il nome di Eliminati di recente e consente di rivedere i post cancellati dal proprio telefono e persino di ripristinarli.

Instagram e la nuova funzione, quali sono i vantaggi

Secondo l’azienda, questa novità aiuterà anche a proteggere i contenuti da parte degli hacker. In che modo? Instagram introduce uno step aggiuntivo prima di eliminare i post condivisi. Questo ne aumenta il livello di sicurezza, abilitato esclusivamente da chi usa realmente il profilo.

“Sappiamo che gli hacker a volte eliminano i contenuti quando ottengono l’accesso ad un account e fino ad ora le persone non avevano modo di recuperare facilmente le loro foto e i video. Con l’introduzione di questa nuova funzione, chi elimina o ripristina in modo permanente un post, dovrà prima verificare di essere il legittimo titolare dell’account” affermano i portavoce di Instagram.

In contenuti che l’utente desidera rimuovere, scompaiono immediatamente dall’account per finire nella cartella ‘Eliminati di recente‘. Le storie eliminate e non presenti nell’archivio rimarranno nella cartella per un massimo di 24 ore. Tutto il resto verrà automaticamente eliminato 30 giorni dopo. Durante questo periodo, si può accedere ai propri contenuti attraverso la funzione suddetta. Successivamente è possibile ripubblicare il post oppure cancellarlo in maniera definitiva, entro i 30 giorni.

Grazie a un aggiornamento, sia gli utenti di Android che di iOS saranno presto in grado di visualizzare questa nuova funzione di Instagram sui propri smartphone tramite un aggiornamento.