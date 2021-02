Telegram: le principali motivazioni per cui gli utenti lo preferiscono a WhatsApp

Telegram in questo momento è una delle piattaforme più attive in assoluto. La nota applicazione di messaggistica istantanea sta portando via moltissimi utenti a WhatsApp che in realtà stanno arrivando di spontanea volontà.

In seguito all’annuncio del nuovo aggiornamento della privacy proprio dell’applicazione in verde, sono tanti gli utenti che non hanno esitato a lasciare il proprio account e a trasferirsi presso questa nuova realtà. Telegram al suo interno, secondo le testimonianze, garantirebbe una privacy molto più spiccata oltrhttps://www.tecnoandroid.it/2021/02/04/telegram-affronta-e-batte-whatsapp-ecco-le-funzioni-principali-867125e che a tante funzioni interessanti. Una di queste sarebbe quella delle chat segrete e che si autodistruggono, oltre ai canali dedicati alle offerte. Per iscrivervi al nostro ufficiale vi consigliamo di cliccare questo link.

Telegram: ecco le principali feature descritte dal Play Store di Google