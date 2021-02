E’ tempo di cambiamenti contrattuali in casa WindTre. A partire dallo scorso 27 Gennaio sono entrate in vigore una serie di novità per alcuni utenti del provider arancione. Nel dettaglio, l’operatore ha previsto delle rimodulazioni per i suoi abbonati con vecchia SIM di 3 Italia. A differenza delle precedenti occasioni, questa volta le modifiche alle tariffe non corrispondono ad un diretto aumento dei costi mensili.

WindTre, la doppia rimodulazione colpisce gli ex clienti di 3 Italia

WindTre ha previsto una doppia rimodulazione, che in parte è coerente con i cambiamenti già previsti da altri operatori, tra cui TIM e Vodafone. La prima modifica infatti riguarda il credito residuo.

Anche WindTre conferma il suo passo verso la politica della continuità dei consumi. Gli abbonati che, nel momento del rinnovo della ricaricabile, non avranno credito residuo a sufficienza potranno beneficiare di traffico senza limiti per chiamate, internet ed SMS. Il traffico senza limiti di consumo avrà un costo pari a 0,99 euro.

Agli abbonati sarà concessa la facoltà di estendere per un ulteriore giorno il bonus dei consumi senza limiti sempre al prezzo una tantum di 0,99 euro. Solo al terzo giorno, dal momento del rinnovo della ricaricabile, sarà operativo il blocco del traffico in uscita. Il debito nei confronti di WindTre sarà poi recuperato nel momento in cui sarà effettuata la prima ricarica utile.

Il secondo cambiamento per i clienti WindTre, con ex SIM di 3 Italia, riguarda la navigazione internet. Agli abbonati sarà concessa la facoltà di aggiungere un Giga extra per la connessione internet, laddove il traffico della propria ricaricabile dovesse esaurirsi anzitempo. Il prezzo per la soglia aggiuntiva è di 0,99 euro.