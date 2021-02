Mentre la pandemia COVID-19 continua ancora oggi, il golf è diventato uno sport popolare perché può essere giocato mantenendo le distanze sociali, e questo ha portato all’aumento di coloro che giocano a golf. Soprattutto con l’aumento del numero di golfisti tra i 20 ei 30 anni, vengono lanciati più prodotti per il golf realizzati con la tecnologia IoT e dei sensori di movimento, suscitando un maggiore interesse per i giovani nel giocare a golf.

“Poiché il golf è diventato uno sport popolare che tutti possono apprezzare, sempre più persone vogliono giocare a golf e fare swing completi senza dover pensare alla stagione o al tempo”, ha detto Lee. Ha quindi introdotto SiTa-X come “un’attrezzatura per esercizi di swing da golf con esperienza per tutto il corpo che trasforma la casa in un campo pratica di golf al coperto con TV”.

Tutte le informazioni su SiTa-X

L’attrezzatura per esercizi fisici per la simulazione dell’esperienza di tutto il corpo SiTa-X è un elemento di convergenza nel settore dei contenuti di nuova generazione. È stato sviluppato da Igood attraverso un accordo di licenza tecnologica con Phi Networks, ed è un’attrezzatura per esercizi di swing da golf che combina il sensore di movimento dello swing e l’asta per esercizi con un modulo PCB con algoritmo di swing integrato.

Igood fornisce SiTa-X, una macchina per esercizi swing, sensore di oscillazione e sensore di messa in uno, combinando l’app Phi golf, rendendo possibile giocare a golf indoor sempre e ovunque con una TV e uno smartphone.

“Con una sola attrezzatura per esercizi Swing da golf SiTa-X, anche un principiante può migliorare le sue abilità attraverso varie modalità di gioco e l’intera famiglia può divertirsi con lo screen golf”, ha spiegato Lee, “Fornisce analisi del movimento e coaching su swing e puttings e insegna anche i colpi, l’approccio e il putting, facendo concentrare i giocatori sulla pratica “.

Igood ha sensori integrati e attrezzature per esercizi swing per soddisfare le richieste dei clienti attuali. L’azienda amplierà la sua gamma di prodotti applicando vari design in futuro. Inoltre, Lee ha detto:

“Per migliorare la qualità dell’attrezzatura per esercizi swing, come le parti che devono essere collegate tra le parti come i pulsanti che possono essere raggiunti e l’impugnatura del terminale di ricarica, e le aste che è importante non rompersi, andremo condurre una ricerca collaborativa con il partner di produzione sui materiali e sul metodo di produzione e trovare la soluzione migliore “.

Lee ha poi aggiunto: “Stiamo per espandere e sviluppare nuovi mercati attraverso il marketing digitale e strategie di accesso al mercato online che mettono in risalto la funzionalità del gioco del golf sullo schermo che consente la pratica dello swing e del putting”.