È stato pubblicato il nuovo trailer della prossima serie di fantascienza Netflix, Tribes of Europa. Lo spettacolo in lingua tedesca proviene dai produttori dell’acclamata serie Dark.

Maggiori informazioni sulla nuova serie Netflix

Tribes of Europa è ambientato in un’Europa post-apocalittica in cui sono emerse tribù in guerra dopo un misterioso disastro globale. Lo spettacolo si concentra su un trio di fratelli di una tribù pacifica che si trovano braccati da alcuni rivali molto spaventosi quando incontrano un uomo in possesso di uno strano e potente cubo. Sembra un mix costoso e tentacolare di fantasia e azione distopica in stile Mad Max.

Le riprese della serie sono iniziate il 9 settembre 2019 e si sono concluse il 22 dicembre dello stesso anno, si sono svolte a Berlino, in Germania, in Repubblica Ceca, e in Croazia. La serie di sei episodi è diretta da Philip Koch e Florian Baxmeyer, e uscirà su Netflix il 19 febbraio. Il cast include Henriette Confurius, Oliver Masucci, David Ali Rashed ed Emilio Sakraya.

Un’altra sontuosa serie d’azione fantasy che sta per arrivare su Netflix è Shadow and Bone , che arriverà il 23 aprile. È un adattamento dei romanzi di Leigh Bardugo ed è ambientato nella terra devastata dalla guerra di Ravka, un mondo ispirato alla Russia del XVIII secolo.

C’è anche la seconda stagione della serie di successo del gigante dello streaming The Witcher in uscita entro la fine dell’anno, mentre uno spin-off intitolato The Witcher: Blood Origin è in lavorazione. Per ulteriori informazioni su Netflix, serie TV e film in arrivo, continua a seguire e leggere Tecnoandroid.