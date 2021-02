Non sembra possibile ma TIM ha davvero confermato l’insano gesto di concedere Giga Illimitati ai suoi clienti ad un prezzo che nessuno poteva aspettarsi. La nuova opzione dati viene concessa da alcuni utenti che ricevono il fatidico SMS informativo all’interno del quale si annuncia quanto segue:

“In esclusiva PER TE Giga illimitati a soli 4,99 euro al mese! Per info e condizioni, anche sui contenuti utilizzabili in UE, e per attivare online vai su on.tim.it/giga_illimitati altrimenti rispondi SI a questo messaggio”.

Non si tratta di una bufala ma di una promozione aggiuntiva rispetto all’offerta piano dati già attiva sul numero dei clienti contattati. Il prezzo, così come si legge dalla nota, è di appena 4,99 euro al mese attivabile sia in modalità ricaricabile che via carta di credito. Oltretutto aggiunge anche il vantaggio di ulteriori 3 Giga extra da utilizzare senza limiti in Europa nel rispetto del Regolamento Roaming Zero. Scopriamo insieme cosa prevede nel dettaglio.

Tim Giga Illimitati White

Al prezzo sopra indicato e con le annesse condizioni la tariffa aggiuntiva made by TIM offre la navigazione online con tutte le app ed i browser fino a 30 Mbps per le soglie di download/upload. I video sono fruibili in qualità standard. Il traffico dati utilizzato deve rispettare le norme di buona fede e correttezza che limitano a 600 Giga mensili il traffico Internet.

A seguito dell’attivazione occorre attendere l’avvenuta conferma via SMS. Si ricorda che l’operatore concede anche ulteriori possibilità alternative con le versioni: Red, Black, Silver e Gold le cui condizioni e prezzi sono visibili all’interno dell’apposita area del sito ufficiale.