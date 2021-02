Come ogni venerdì, ormai l’appuntamento è diventato fisso. Disney Plus è solita rilasciare una nuova puntata dell’ormai famosissima serie televisiva ispirata agli eventi accaduti a Wanda e a Visione dopo le peripezie di Infinity World. Siamo arrivati al quinto capitolo della serie, che con la sua nuova mezz’ora di eventi ci porterà ancora più avanti nello scoprire gli strani avvenimenti che abbiamo già visto nella serie.

Ecco come guardare la quinta puntata di Wanda Vision

Per poter guarda l’ultima puntata disponibile della nota serie televisiva vi basterà possedere un abbonamento a Disney Plus attivo sul vostro account e recarvi a questo link, dove troverete tutte le puntate disponobili, per poter recuperare quelle che vi siete persi. Vi ricordo che è possibile usufruire dell’abbonamento a 6,99€ al mese solo fino al 23 febbraio. Dopo quella data il costo dell’abbonamento verrà alzato a 8,99€ al mese, senza possibilità alcuna di stipulare il contratto alle stesse condizioni di prima. Quindi se siete intenzionati a provare un abbonamento Disney Plus questo è il momento giusto, non vi conviene aspettare oltre.

SPOILER recap

Dopo aver assistito alle prime due puntate della serie in stile sitcom anni Cinquanta e Sessanta, finalmente gli sceneggiatori ci rivelano sempre più informazioni sulla misteriosa condizione in cui si trovano Wanda e Visione, che in teoria dovrebbe essere morto dopo che gli è stata sottratta la pietra dell’Infinito che lo manteneva in vita. Quello che abbiamo visto sembra quindi tutto un piano sotto il controllo della stessa Wanda, che grazie ad una sorta di campo magnetico percettivo riesce a ricreare una realtà del tutto fuori dal comune. Sono tanti i personaggi introdotti nell’ultima puntata e che fanno riferimento ad Ant-Man e ad altri film Marvel. Ma per scoprirne di più non vi resta che guardare questa puntata!

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità nel mondo della tecnologia e delle vostre seri televisive preferite.