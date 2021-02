Coop continua la propria crescita personale, in termini di qualità di sconti effettivamente applicati nel mondo della tecnologia, con la presentazione di un volantino online molto ricco di prezzi abbordabili ed in linea con le aspettative dei consumatori pronti all’acquisto.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi all’e-commerce di Coop, dovete comunque sapere che è prevista la spedizione gratuita presso il vostro domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro, indipendentemente dalla categoria del prodotto acquistato. In alternativa, nell’eventualità in cui vogliate recarvi in negozio, potrete richiedere la consegna presso la location più vicina alla vostra residenza, senza limitazioni particolari.

Coop: quali sono i prodotti da non mancare

Sfogliando ciò che vi aspetta sul sito ufficiale Coop, potremmo scrivere per giorni e giorni, in quanto l’utente ha la possibilità di accedere senza particolari patemi alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, puntando verso modelli estremamente interessanti. Tra i migliori annoveriamo sicuramente i vari Samsung Galaxy S20 Ultra, Apple iPhone 12, Oppo Find X2 Pro o anche Samsung Galaxy S20 FE, tutti con prezzi che oscilleranno tra i 669 euro necessari per l’acquisto del Galaxy S20, fino ai 1379 euro dell’S20 Ultra.

Non mancano ovviamente anche soluzioni intermedie, con promozioni mirate su prodotti relativamente economici, quali sono Motorola E5 Plus, Huawei P30 Lite, Motorola G8 Plus, Huawei P Smart o il buon vecchio Samsung Galaxy S7. Il volantino Coop lo potete sfogliare direttamente a questo indirizzo, se interessati ad un modello in particolare, consigliamo di effettuare una ricerca prima di completare l’acquisto.