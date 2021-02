I Mega Sconti di MediaWorld puntano a distruggere apertamente il dominio di Unieuro nel mercato della rivendita di elettronica, portando grandissime offerte con prezzi sempre più bassi a disposizione dei vari consumatori che vogliono acquistare la tecnologia.

Fino al 10 febbraio la campagna promozionale risulta essere disponibile sia in negozio che online direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo tutti vi potranno accedere senza difficoltà, ed in particolare avranno anche l’occasione di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio (a pagamento). Se interessati alla rateizzazione, ricordiamo essere presente anche il Tasso Zero, con richiesta presentabile nel momento in cui vengono superati i 199 euro di spesa.

Per i codici sconto Amazon e per avere gratis tutte le migliori offerte, ecco qui il link al nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: i prezzi da non mancare

Lo smartphone che tutti gli utenti dovrebbero puntare subito, sopratutto perché appena stato lanciato sul mercato il nuovo modello, è sicuramente l’Apple iPhone 11, un dispositivo che è in grado di garantire prestazioni incredibilmente varie ed interessanti, ad un prezzo complessivamente accettabile, poiché saranno necessari 674 euro per l’acquisto della versione con 128GB di memoria integrata.

Volendo invece puntare dritti verso uno smartphone con sistema operativo Android, possiamo pensare di acquistare un modello relativamente economico, il cui prezzo non supera i 300 euro, a scelta tra i vari Xiaomi Redmi Note 9S, Huawei P40 Lite E, LG K42, Oppo A73, Xiaomi Redmi 9C o Samsung Galaxy A71.

Tutti i prodotti possono essere scoperti nel dettaglio direttamente sul sito ufficiale.