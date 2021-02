Vodafone anche nel mese di Febbraio sarà presente nel mercato della telefonia mobile con le sue promozioni low cost. Il provider inglese vuole contrastare le campagne promozionali di TIM e di Iliad attraverso le sue classiche iniziative winback per i nuovi clienti. Un’occasione particolare per gli utenti è data dalla promozione Special 70 Giga.

Vodafone, con la tariffa da 70 Giga e minuti i prezzi sono i più bassi di sempre

Il pacchetto della Special 70 Giga prevede contenuti all inclusive per le telefonate e per la navigazione internet. Gli abbonati di Vodafone potranno beneficiare di 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Al tempo stesso, gli utenti avranno anche minuti senza limiti per le telefonate. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro.

Così come per le altre ricaricabili, anche la Special 70 Giga di Vodafone prevede una quota di attivazione. Il prezzo una tantum per il rilascio della SIM è fissato suo 10 euro. Ai clienti, però, sarà garantito anche l’importante nuova condizione del costo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento. Come previsto dall’accordo tra AGCOM e Vodafone, le rimodulazioni dei prezzi e dei consumi non saranno possibili durante il primo semestre.

La promozione, come le altre winback, è disponibile per coloro che effettuano la portabilità da altro operatore. In linea con le precedenti tariffe low cost, la Special 70 Giga potrà essere attivata dagli attuali abbonati di TIM, WindTre ed Iliad. Per la sottoscrizione ed il rilascio della SIM è necessario rivolgersi in uno store ufficiale del gruppo.