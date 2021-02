Oggi, URIKAR, azienda specializzata in prodotti per la salute ha lanciato sul mercato URIKAR AT1, una pistola massaggiatrice professionale equipaggiata con un chip di intelligenza artificiale. Con un connubio tra funzionalità e nuove tecnologie, questi strumenti aiutano a recuperare dai dolori muscolari dovuti a lunghe sedute di allenamento o dai ritmi troppo sedentari odierni, permettendo un recupero tempi più brevi.

Pistola massaggiante a percussione, come funziona?

URIKAR AT1 supporta diverse modalità di utilizzo, la modalità manuale con una velocità costante e la modalita smart, che fa largo uso dell’intelligenza artificiale e dei sensori integrati per adattare in modo automatico la velicità, l’intensita e il programma di massaggio, in modo da offrire un’espererienza “umana”.

Il sensore a infrarossi integrato in AT1 permette inoltre di di iniziare o fermare progressivamente l’attività a seconda della distanza dall‘area del massaggio. Tutto ciò si traduce in una riduzione delle vibrazioni della pistola e in una migliore gestione della batteria.Le funzioni di intelligenza artificiale non si limitano a questo. Tramite il display integrato, oltre a fornire informazioni di base come la velocità di percussione, la durata del massaggio e il livello di batteria, AT1 mostra anche quale tipo di “testa massaggiante” è in uso e per quale parte del corpo è più indicata.

Quanto alla scheda tecnica, AT1 è dotato di 8 livelli di velocità di percussione con un livello massimo di 3600PPM e una pressione esercitata fino a 60 libbre, che insieme ai vari strumenti in dotazione, permette un massaggio completo e profondo di qualsiasi muscolo del corpo.Il motore “brushless” è super silenzioso, con un rumore minimo raggiunto di 39dB. La batteria integrata è invece una 2600mah che secondo l’azienda garantisce fino a 10 ore di uso continuo.

Prezzo di lancio e disponibilità

URIKAR AT1 è disponibile sul mercato attraverso lo store ufficiale dell’azienda ad un prezzo di lancio di 269.99$. Tuttavia in questa fase di lancio l’azienda mette a disposizione un coupon dedicato del 30% in un periodo limitato dal 25 Gennaio al 5 Febbraio, portando il prezzo finale a soli 189$.

Le novità non si sono però fermate a AT1. L’azienda in contemporanea ha rilasciato anche URIKAR Pro3 con un prezzo di partenza di 139.99$ con un ulteriore coupon del 20% (fruibile nella medesima pagina) ed un prezzo di lancio quindi di soli 98$