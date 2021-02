Invece dei suoi soliti quattro giochi gratuiti al mese, Microsoft regala cinque omaggi a febbraio per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. I primi giochi gratuiti possono essere riscattati ora.

I giochi gratuiti del mese di febbraio

Chi ha un abbonamento attivo potrà scaricare l’eccellente Gears 5 insieme a Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition, Indiana Jones and the Emperor’s Tomb e Lost Planet 2. Come sempre, tutti questi giochi possono essere giocati su Xbox One e Xbox Series X | S. Alcuni dovrebbero funzionare anche su Xbox 360.

Inizialmente, la notizia era agrodolce, poiché Microsoft ha annunciato un aumento del prezzo per Xbox Live Gold. Tuttavia, ciò è stato annullato poche ore dopo, con i giochi free-to-play sulle console che ora non richiedono più un abbonamento Xbox Live Gold per accedere al multiplayer. Ha funzionato abbastanza bene.

Ambientato dopo gli eventi di Gears 4 e con Kait Diaz nel ruolo principale, Gears 5 è una voce di ispirazione horror nella serie che scava più a fondo nelle misteriose origini delle Locuste e nel ruolo svolto dall’umanità nel conflitto. La sua eccellente campagna è completata da una potente modalità multiplayer competitiva e diverse offerte cooperative, inclusa la modalità Orda.

Sperimenta nella sua narrazione più del suo predecessore, poiché The Coalition sta chiaramente diventando più a suo agio nel guidare il franchise. Se Gears 4 ti è sembrato più o meno lo stesso, è molto diverso.

Resident Evil è un’ottima scelta per febbraio, visto che mancano solo pochi mesi a Resident Evil Village e la versione inclusa in Games With Gold è il remaster di qualche anno fa. È un gioco teso e su scala ridotta rispetto ad alcuni dei suoi successori, ma enfatizza l’orrore classico sull’azione per un’esperienza meno spensierata. Ci introduce anche ad alcuni dei migliori personaggi della serie come Jill e Chris.

Dandara: Trials of Fear Edition potrebbe non essere un nome familiare, ma il gioco d’azione in pixel art è un’avventura acclamata e misteriosa che contiene elementi dei giochi Metroidvania. Se ti piace Celeste, è molto probabile che ti piaccia anche Dandara, e in questa versione c’è ancora più attenzione alla narrazione.

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb è stato pubblicato sulla Xbox originale, ambientato in Cina negli anni ’30 in un classico action-adventure che include anche un viaggio a Istanbul. Avrai accesso all’equipaggiamento classico dell’Indiana, inclusa la sua frusta, e c’è anche un sistema di combattimento corpo a corpo in modo da poterti rilassare.

Lost Planet 2 è l’ultimo omaggio del mese. Il seguito di Capcom ti porta fuori dal congelato paesaggio infernale dell’originale e in qualcosa di un po’ più caldo. Tuttavia, mantiene l’eccellente miscela di esplorazione e combattimento in terza persona del primo gioco ed è generalmente considerato superiore al terzo gioco, rilasciato tre anni dopo.

