Capcom ha invitato i fan a registrarsi per un beta test chiuso per un imminente gioco multiplayer di Resident Evil, un titolo che apparentemente non è stato ancora annunciato. Forse é tutto legato a Village e Capcom lo tiene intenzionalmente segreto per ora.

In concomitanza con l’annuncio del Resident Evil Showcase, Capcom ha lanciato un sito web che menziona un closed beta test per un gioco che celebrerà il 25 ° anniversario del noto titolo. Il beta test verrà eseguito su PS4 e Xbox One, sebbene le persone con PS5 o Xbox Series X | S accettate nella beta possano giocare tramite la retrocompatibilità.

Residen Evil: a breve un annuncio durante l’evento

Maggiori dettagli sul beta test saranno condivisi durante la presentazione di Resident Evil il 21 gennaio. In nessun punto della pagina è menzionato il nome di Resident Evil Village, sebbene la pagina di destinazione includa “Village” come directory. In ogni caso, il beta test si terrà il 28 e 29 gennaio e hai tempo fino al 25 gennaio per registrarti.

Capcom ha detto che le persone che fanno parte del programma Resident Evil Ambassadors avranno maggiori possibilità di essere selezionate. I membri Silver avranno una possibilità doppia di entrare, mentre i membri Gold hanno una possibilità 5X e gli utenti Platinum hanno una possibilità 10X.

Il sito web menziona che questo nuovo gioco Resident Evil supporta 4-6 giocatori, ma queste sono tutte le informazioni disponibili in questa fase. Capcom ha già provato il multiplayer di Resident Evil, più recentemente con Resistance. Village, nel frattempo, uscirà nel 2021 su PS5, Xbox Series X e PC. Il primo filmato di gioco in assoluto e un nuovo trailer verranno rilasciati durante il Resident Evil Showcase il 21 gennaio.