Non si arrestano le offerte in stile operator attack, per convincere gli utenti degli altri operatori ad entrare nel mondo di Very Mobile.

Very corrisponde all’operatore semivirtuale di Wind, che ha in serbo per i clienti provenienti da Iliad, Poste e altri MVNO delle offerte davvero succulente, nonché una particolare ricompensa per la fiducia riconosciuta attraverso un cashback al momento del trasferimento presso questo operatore.

Il gestore ha infatti avviato una promo che, fino al 14 febbraio 2021, assegna ai nuovi utenti che si trasferiscano dai suddetti operatori una mensilità di ricarica in omaggio.

Very Mobile cerca di strappare clienti a Iliad e MVNO: come approfittare del cashback

Nello specifico, a beneficiare di questa offerta saranno i clienti che decideranno di effettuare portabilità da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali. Sono esclusi da questo elenco gli utenti provenienti da Kena.Mobile, ho.Mobile e Spusu.

La promozione è valida nell’ambito delle tariffe Very 4,99 e Very 6,99, che presentano bundle contenenti minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, nonché 30 GB di internet in 4G nel caso dell’offerta da 4,99 euro e 100 GB nel caso dell’offerta da 6,99.

Per assicurarsi che l’operazione sia andata in porto bisognerà controllare l’arrivo dello specifico SMS di ricarica avvenuta, che dovrà corrispondere al costo mensile della tariffa.

E’ bene sottolineare che quest’offerta è attivabile sia attraverso il sito web dell’operatore, sia tramite i rivenditori autorizzati. Il costo di attivazione sarà pari a soli 5 euro (che andrebbero pagati in ogni caso) e prevedrà anche la spedizione gratuita della nuova SIM direttamente presso l’indirizzo indicato in fase di iscrizione.