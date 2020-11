Il noto operatore virtuale di WindTre, Very Mobile, ha appena lanciato un’iniziativa molto interessante. L’iniziativa lanciata nelle scorse ore risulta essere unica nel suo genere. Ordinando una SIM a domicilio se ne ricevono, a sorpresa, ben due.

Chiunque sottoscrive una nuova promozione con spedizione della SIM a domicilio riceve, a sorpresa, una seconda SIM gratuita. Lo scopo dell’azienda è quello di invogliare gli utenti a sottoscrivere una seconda tariffa, ma non solo. La speranza è che la regalino ad amici o parenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: se acquisti una SIM la seconda te la regala l’operatore

La SIM in omaggio, la seconda, può anche essere donata ad amici e parenti che possono sfruttarla come meglio credono. Riuscirà, l’azienda, ad accaparrarsi nuovi clienti?. Very Mobile non promuove questa nuova iniziativa sul suo sito ufficiale, di conseguenza, non sono stati comunicati tutti i dettagli ufficiali.

Al momento, non è nota la data di fine promozione. Ricordiamo che questa è rivolta a tutti gli utenti che sottoscrivono una qualsiasi delle tariffe che prevedono la spedizione della SIM a casa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Vi ricordo nel frattempo che l’operatore in questione sta attualmente proponendo delle offerte molto interessanti. Un esempio è quella a soli 4.99 euro al mese rivolta a tutti i nuovi clienti. Per la precisione prevede minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 30 GB al prezzo mensile di 4.99 euro al mese. La velocità massima raggiungibile con questa tariffa è impostata a 30 Mbps e come tutti gli operatori virtuali non ha nessun vincolo di permanenza contrattuale. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.