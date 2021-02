Uno dei migliori client Twitter di terze parti ora richiede un abbonamento. Tweetbot 6, l’ultima versione dell’app per sviluppatori Tapbots, ora costa 99 centesimi al mese o $ 5,99 all’anno. Il vecchio client Tweetbot 5 nel frattempo richiedeva un singolo acquisto di $ 4,99 su iOS e iPadOS.

Puoi scaricare la nuova app senza pagare un centesimo ma sarai limitato a scorrere la cronologia. Se desideri effettivamente twittare, aggiungere un altro account o spulciare le varie opzioni in impostazioni, dovrai accettare il nuovo modello di abbonamento dell’azienda.

Tweetbot 6 cambia strategia di mercato

La nuova versione é basata sull’API “v2” di Twitter. Come spiega MacStories, ciò significa che il client può visualizzare correttamente sondaggi e schede Twitter. Dovresti anche notare più miniature di immagini, nonché pulsanti “@” e “#” dedicati nel foglio di composizione dei tweet. Inoltre, Tapbots ha aggiunto alcuni nuovi temi – ora ce ne sono nove in totale – e icone di app alternative.

Tweetbot 6 ti dà anche la possibilità di aprire link in Chrome e Firefox, se non ti piace Safari o la visualizzazione del browser di Tweebot. Sfortunatamente, la nuova versione elimina anche alcuni dei servizi che potresti utilizzare per abbreviare gli URL e caricare i media. Tapbots ha rilasciato Tweebot 6 con un’etichetta di “accesso anticipato”. In particolare, la versione macOS di Tweetbot, che non ha ancora il numero 6, rimane un unico acquisto.

Naturalmente, il cambiamento nel modello di business ha fatto arrabbiare alcuni utenti. Molti pensano che il prezzo sia giusto, però, per un’app che usano ogni giorno. Se non sei soddisfatto del passaggio, ci sono sempre Twitterrific, Fenix ​​e un sacco di altre alternative di terze parti, oltre all’app Twitter ufficiale.