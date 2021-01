Ubisoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento 3.0 per Watch Dogs: Legion su PC, con le versioni console della patch in arrivo a breve. La patch include varie correzioni e miglioramenti, ma si concentra principalmente sulla preparazione per un test tecnico chiuso per l’imminente modalità online.

Tutte le novità sul nuovo aggiornamento

Secondo un post sui forum di Ubisoft , il test tecnico raccoglierà dati sulla stabilità con un campione di giocatori di grandi dimensioni. L’aggiornamento 3.0 arriverà anche su console ad un certo punto, ma la società nota che alcune delle modifiche potrebbero essere inserite in un aggiornamento separato su console mentre ci avviciniamo al lancio della modalità online.