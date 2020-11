Watch Dogs: Legion ha un problema diffuso in cui il salvataggio automatico smette di funzionare su Xbox Series X e S. Ubisoft è a conoscenza del problema e sembra che rilascerà una correzione all’inizio di dicembre.

Non è chiaro quale sia la causa del bug, ma i giocatori segnalano che ore di progressi possono essere perse dopo che il salvataggio automatico smette di funzionare e ignora i checkpoint. È un problema particolarmente serio dato che Legion non consente il salvataggio manuale e le versioni per console hanno solo un singolo slot di salvataggio automatico.

Watch Dogs: Legion, problemi con Xbox da risolvere

Il problema sembra interessare solo le versioni Series X e S del gioco, con più giocatori che segnalano il problema sui forum Ubisoft e Twitter. Senza una chiara causa del problema, non esiste una soluzione alternativa. Ciò significa che giocare su Series X o S attualmente comporta il rischio di perdere progressi. Ubisoft ha iniziato a informare i giocatori che è a conoscenza del problema e che una soluzione arriverà “all’inizio di dicembre”.

Sembra che la migliore linea d’azione, per ora, sia giocare in un altro formato, se possibile. Sul forum di Watch Dogs: Legion, dove vengono segnalati molti di questi problemi, Ubisoft è stato piuttosto silenzioso. Sulla pagina Twitter ufficiale del gioco, Ubisoft dice che è in arrivo una patch per risolvere i problemi di salvataggio di Series X | S all’inizio di dicembre e che il team sta lavorando a una correzione per il bug di crash di Xbox One. Speriamo, dunque, che l’aggiornamento arrivi nel minor tempo possibile.