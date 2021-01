Una novità assoluta sta per approdare all’attenzione degli utenti Android che utilizzano la famosa applicazione Netflix. Il forbito numero di utenti del robottino verde potrà accaparrarsi una funzionalità unica che per il momento non è stata designata alla controparte iOS. Gli utenti di Apple ora sono infuriati per un’ottimizzazione della piattaforma che potrebbe arrivare tra molto tempo. Ecco in cosa consiste.

Netflix Android: la funzione è in arrivo con un incremento della qualità

Lo streaming rappresenta un mercato florido e pieno di gente. L’attenzione si è spostata, negli anni, in direzione della TV digitale e nel palinsesto mobile da portare sempre nel taschino. L’interessante novità di cui parliamo oggi riguarda il nuovo audio Netflix che per gli utenti del robottino verde si traduce nella possibilità di avere maggiore qualità.

Nello specifico si parla della nuova implementazione tecnica che prevede l’uso del codec avanzato nella versione Extended HE-AAC (xHE-AAC). Grazie a questa straordinaria versione il comparto sonoro garantirà un audio piacevole in molti contesti ambientali tra loro diversificati. I contenuti potranno quindi contare su un bitrate variabile attraverso cui migliorare la qualità in relazione alla velocità della connessione ed alla stabilità della stessa sia per quanto riguarda l’uso con network WiFi che 4G e 5G.

Al momento, come detto, la novità Netflix riguarderà a senso unico gli utenti Android che hanno almeno una versione di sistema pari o superiore ad Android Pie. Per ora non è possibile fornire ragguagli o tempistiche per un rilascio analogo su altre versioni dell’applicazione che, come noto, gira anche su Smart TV, console ed altri dispositivi elettronici. Vi aggiorneremo a tempo debito.