WINDTRE: con la promozione XLarge il cliente ha diritto a 200 sms

WindTre non si tira mai indietro per offrire alla sua clientela delle nuove promozioni super convenienti. Per di più la compagnia telefonica propone delle offerte adatte ad ogni fascia di età divenendo così un gestore a tutto tondo. Tra le sue caratteristiche distintive, la più utilizzata è la All Inclusive, un pacchetto che comprende promo in grado di garantire ogni mese degli ottimi contenuti e soprattutto delle ottime quantità di Giga. Al pacchetto in questione appartiene la WindTre XLarge con Easy Pay che offre ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

WindTre XLarge: cosa comprende l’offerta con 100 GB rivolta ai nuovi clienti

La tariffa WindTre XLarge con Easy Pay può essere richiesta indipendentemente da tutti i nuovi clienti, qualunque sia il gestore di provenienza o l’età. L’operatore consente di attivarla attraverso modalità differenti: è possibile richiederla tramite il sito ufficiale e ricevere la SIM a casa; effettuare il pre ordine online; o recarsi in uno dei numerosi punti vendita WindTre.

L’offerta è disponibile nella versione Easy Pay, ciò implica la scelta di una delle modalità di pagamento suggerite dal gestore. I nuovi clienti che ne richiedono l’attivazione, dunque, dovranno optare per la carta di credito, il conto corrente o una carta conto.

Il costo previsto per il rinnovo sarà di 16,99 euro al mese e includerà anche i seguenti servizi aggiuntivi: