A partire da oggi 23 novembre 2020 e fino al prossimo 17 gennaio 2021 i nuovi e già clienti WindTre potranno attivare le nuove offerte ricaricabili XLarge Premium, XLarge Premium Easy Pay e Unlimited Premium Easy Pay, che permettono di navigare sulla rete WindTre 5G con i terminali compatibili dove c’è copertura.

Queste offerte includono anche minuti di traffico voce internazionale verso numeri mobili e fissi da poter utilizzare nei seguenti 45 Paesi. Scopriamo insieme le due offerte nel dettaglio.

WindTre lancia due nuove offerte

L’offerta XLarge Premium prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 minuti internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a 16.99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione dell’offerta è di 6.99 euro per i nuovi clienti. In promozione a 0 euro per chi completerà l’acquisto online con spedizione a domicilio. E’ previsto un costo di attivazione di 19.99 euro per i già clienti.

L’offerta XLarge Premium Easy Pay prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 50 minuti internazionali, 200 sms verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 16.99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay. L’offerta Unlimited Premium Easy Pay prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 minuti internazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico internet mobile a 29.99 euro al mese con metodo di pagamento Easy Pay.

La nuova SIM ricaricabile ha un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Queste offerte sono compatibili con il servizio di rateizzazione Telefono Incluso, con l’offerta Super Fibra e con le opzioni roaming Travel.