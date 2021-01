Il nuovo Samsung Galaxy A02 sembra essere quasi pronto al lancio. Il dispositivo, ormai da diverso tempo oggetto di indiscrezioni, ha finalmente ricevuto la certificazione NBTC. La presentazione dello smartphone low cost di casa Samsung, quindi, potrebbe non essere troppo lontana.

Samsung Galaxy A02: il lancio del dispositivo low cost potrebbe essere davvero vicino!

Lo smartphone pensato da Samsung ha già incuriosito i più per alcune delle sue caratteristiche. In primo luogo, ciò che attira maggiormente l’attenzione è il suo costo. Il colosso sembra infatti avere intenzione di rilasciare uno smartphone decisamente low cost che potrà essere acquistato a un costo di circa 115,00 euro. In secondo luogo, non lascia indifferenti la capacità della batteria che potrebbe alimentare il nuovo Samsung Galaxy A02. Dalle indiscrezioni emerge, infatti, che la batteria dello smartphone sarà di 5000 mAh con supporto alla ricarica a 7,75W.

Le specifiche tecniche trapelate fino ad ora lasciano suppore che il nuovo Samsung Galaxy A02 rappresenterà un’ottima alternativa per gli utenti non troppo esigenti intenzionati ad acquistare uno smartphone valido senza dover sborsare cifre eccessive.

Il dispositivo avrà infatti un display da 5,7 pollici e sul retro accoglierà un comparto fotografico costituito da due sensori: il principale sarà un sensore da 13 megapixel, il secondario, invece, sarà da 2 megapixel. Gli interessati potranno acquistare lo smartphone scegliendo una delle tre colorazioni disponibili: rosso, blu e nero.

Il costo dello smartphone Samsung Galaxy A02 non è stato ancora confermato e la data di lancio non ancora annunciata ma presto il colosso potrebbe esprimersi a riguardo così da fornire informazioni ufficiali.