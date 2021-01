Occasioni da non perdere e tariffe estremamente vantaggiose per i clienti di WindTre nel corso di questo mese di Gennaio. Il nuovo anno si apre con grandi tariffe per tutti gli abbonati che desiderano attivare una SIM con l’operatore arancione. Le migliori promozioni sono ancora una volta dedicata ai giovani che, tra le tante proposte, potranno attivare la WindTre Student.

WindTre: per i più giovani la tariffa low cost con 80 Giga

La WindTre Student da mesi rappresenta una delle migliori ricaricabili a listino del gestore. L’offerta però in questo mese di Gennaio si presenta con una veste del tutto inedita. Gli abbonati potranno beneficiare di chiamate senza limiti più 80 Giga per la connessione internet e velocità 4G. Il costo previsto per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Rispetto al mese di Dicembre, quindi, i clienti avranno il beneficio di uno sconto netto di 2 euro ogni trenta giorni.

Attenzione però alle condizioni della promozione. L’offerta si rivolge agli utenti con meno di 20 anni. La tariffa, che può essere attivata anche comodamente attraverso il sito internet del provider, prevede poi la formula di pagamento Easy Pay. Il sistema Easy Pay assicura pagamenti mensili automatici con fatturazione via carta di credito o conto corrente.

Sempre gli utenti più giovani hanno un’alternativa nella tariffa Student con la WindTre Young. Il pacchetto di questa ricaricabile propone sempre chiamate ed SMS illimitati con 80 Giga per la connessione ad internet. Il prezzo è leggermente più alto: 11,99 euro ogni trenta giorni. La ricaricabile però sarà disponibile per un pubblico più ampio con tutti gli under 30.