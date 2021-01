C’è una grande sorpresa in questa parte conclusiva di Gennaio per Iliad. A differenza delle aspettative, il provider francese ha confermato in listino la sua offerta Giga 70. Questa ricaricabile, nata come una promozione in edizione limitata, sarà ancora disponibile nelle settimane a venire.

Il pacchetto di Giga 70 non cambia. Al costo fisso di 9,99 euro ogni trenta giorni, gli utenti riceveranno telefonate senza limiti, SMS infiniti verso tutti più 70 Giga per la connessione internet.

Iliad conferma la Giga 70. Manca ancora però questo servizio

La presenza di questa tariffa molto vantaggiosa però non nasconde un tratto critico di Iliad. Anzi, proprio a causa dell’offerta molto conveniente, tanti abbonati della prima ora del gestore francese stanno scoprendo un grande limite. L’operatore infatti non prevede per i suoi utenti la possibilità del cambio tariffa.

Tutti coloro che hanno attivato nei mesi scorsi una SIM con Iliad con conseguente ricaricabile tra Giga 40 o Giga 50, oggi non possono scegliere la Giga 70. Ciò perché in casa Iliad è prevista una corrispondenza unica tra il profilo telefonico e la promozione mensile. Ad essere svantaggiati da tale condizione, ci sono proprio tutti gli abbonati del passato che hanno scelto tariffe con soglie di consumo meno ricche della Giga 70.

Per gli utenti di Iliad quindi, nonostante le promesse dei dirigenti, cambiare piano è attualmente impossibile. Per sottoscrivere una nuova ricaricabile c’è solo un procedimento, tuttavia poco pratica ed anche non semplice. Gli abbonati dovranno chiudere l’attuale profilo telefonico ed attivare contestualmente una nuova SIM con un nuovo numero di telefono.