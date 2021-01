L’inverno è particolarmente ricco di offerte in casa WindTre. Il gestore arancione vuole rafforzare ancora di più la sua presenza nel campo della telefonia mobile, cercando di ampliare il suo numero di clienti. La sfida diretta del provider è rivolta ad Iliad ed alle sue tariffe low cost: la risposta di WindTre al gestore francese è tutta nella ricaricabile Star+.

WindTre, parte la battaglia con Iliad grazie alla tariffa da 100 Giga

Allo stato attuale, la WindTre Star+ è una delle migliori tariffe sul mercato, grazie al suo pacchetto di contenuti. Gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, SMS verso tutti ed anche 100 Giga per la connessione internet sotto rete 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

In linea con le altre tariffe a costo basso promosse da WindTre, anche in questo caso gli utenti dovranno rispettare alcune condizioni. In primo luogo, per attivare questa ricaricabile sarà necessario effettuare la portabilità del numero da altro gestore. In secondo luogo, i clienti che sono interessati all’opzione non potranno attivare l’offerta online ma dovranno rivolgersi esclusivamente in uno store ufficiale sul territorio nazionale.

Con questa promozione WindTre strizza quindi l’occhio ai clienti degli altri gestore ed ai suoi ex abbonati. L’obiettivo di Star+ è competere alla pari con la tariffa Giga 70 di Iliad. In tal senso, il provider arancione offre a tutti i suoi abbonati soglie di consumo maggiori rispetto ad Iliad: il rapporto è di 100 Giga contro 70, al netto di un prezzo speculare di 9,99 euro.