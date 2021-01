Iliad: nuove info sull'arrivo della fibra e promo da 50GB in 5G

Quando Iliad scelse l’Italia come suo obiettivo primario per diffondere la sua rivoluzione, molti utenti risultarono scettici. Ad oggi oltre a tutti quelli che sono sempre stati ottimisti, ci sono anche moltissimi utenti che pur non nutrendo molta stima nei confronti del gestore inizialmente, valutano di continuo le sue offerte.

Queste infatti sono ancora disponibili, proprio come la Giga 50, soluzione pluripremiata e principale fu autrice del successo di Iliad. Da quando il gestore è nato tale soluzione risulta ancora disponibile, sempre con i soliti 7,99 € al mese e con minuti ed SMS senza limiti seguiti da 50 giga in 4G.

Nel frattempo in molti si chiedono quando arriverà la rete in fibra, il cui arrivo effettivo dovrebbe essere previsto per la prossima estate.

Iliad è pronta a lanciare le sue soluzioni e la fibra ottica a partire dall’estate prossima

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese.

La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.