Iliad: ora è l'ultima chiamata per sottoscrivere la Flash 70 a 9,99 euro

Se state cercando un gestore che offra una discreta qualità, una gran quantità di contenuti e soprattutto una convenienza fuori dal comune non potete che rifarvi ad Iliad. Non ci sono dubbi sul fatto che questo gestore sia diventato uno di quelli più interessanti in assoluto, soprattutto per quanto concerne i contenuti. La carta vincente dell’azienda è proprio quella: offrire tanti minuti, SMS e giga per attrarre gli utenti già accasati presso altre realtà telefoniche.

In soli tre anni Iliad ha tirato su un vero e proprio impero, il quale sembra destinato a crescere anche con l’arrivo della fibra ottica. Nel frattempo però, concentrandosi sulle offerte mobili, il gestore è stato in grado di tenere a galla le sue migliori soluzioni e di lanciarne una che è la migliore in assoluto. Questa, la Flash 70, durerà ancora per questa giornata al solito prezzo e con i soliti contenuti.

Iliad: ecco la migliore offerta da sottoscrivere ad un prezzo clamoroso

Ormai mancano poche ore alla fine della disponibilità della celebre offerta di casa Iliad. Stiamo parlando della Flash 70 che alla fine di questa giornata toglierà le tende per poi ritornare in futuro.

Ricordiamo a tutti gli utenti che sottoscrivere questa soluzione significherebbe ottenere in pianta stabile minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, messaggi senza limiti verso tutti e 70 giga in 5G. Il prezzo dell’offerta è estremamente vantaggioso in quanto corrisponde a soli 9,99 € al mese durando per sempre senza scadenze. Non bisogna fare altro che recarsi sul sito ufficiale o presso un Iliad point.