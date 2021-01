Android 12 è già in cantiere tra le file di sviluppatori Google impegnati a dar vita alla nuova versione dell’OS robotizzato che tutti quanti noi conosciamo ormai da tempo. La build in costruzione ha iniziato a fare capolino tra le pagine dei forum online con inedite funzioni, una delle quali appare particolarmente accattivante agli occhi degli users Android 11. Scopriamo insieme quale possa essere la novità in arrivo nel giro di pochi mesi per gli eletti dell’OTA Update.

Android 12 stupisce per la presenza di una nuova funzione assurda

La gestione del multitasking Android ha trasformato gli smartphone in veri e propri PC. La presenza di display sempre più orientati verso diagonali fisiche notevoli ha consentito l’uso simultaneo di molteplici app. Che sia per studio o lavoro è sempre un piacere poter usare più app Android allo stesso tempo sfruttando il medesimo dispositivo.

Con Android 12 il concetto di uso multiplo degli applicativi si potenzia con la nuova feature chiamata “App Pairs“ in via del tutto ufficiosa. Accoppia le app in una maniera più avanzata rispetto al passato. Potrebbe cambiare parecchio rispetto alla versione attuale in uso per i device del robottino verde di Google. In particolare potrebbe venir meno il blocco fisico delle app a schermo a vantaggio di una gestione posizionale più libera con un unico movimento. In particolare sarebbe possibile spostare le finestre a coppia come se fossero un’unica entità.

Tra i rumor emersi anche la possibilità di creare un collegamento rapido per il lancio combinato di applicazioni predefinite scelte a piacere dall’utente. Si potrebbe, giusto per fare un esempio, accoppiare il client Gmail con un sito Internet via browser o un’altra applicazione a propria discrezione.

Android 11 è arrivato a metà di Febbraio 2020. Si può ipotizzare che un primo assaggio del nuovo OS si possa avere già a partire dalle prossime settimane prima del lancio sul canale pubblico per gli smartphone inclusi nel piano di aggiornamento Android. Vi informeremo per tempo in merito ad eventuali sviluppi.